Trabzon’un hedefi İrfan

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Göztepe'nin yıldızlarına kancayı taktı. Bordo- mavililer, sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Halil Akbunar için sarı-kırmızılı ekiple pazarlıklarını sürdürürken, kaleci İrfan Can Eğriyabat'ı da listesine ekledi. Halil için bonservis bedelinin yanı sıra Enis Destan'ı kiralık olarak göndermeyi taahhüt eden Karadeniz temsilcisi, 23 yaşındaki İrfan için de devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonuna doğru kadro dışı kalan ve kulübün en büyük hissedarı olacak Rasmus Ankersen'in de planları arasında yer almayan genç file bekçisi için Trabzon, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Gelecek hafta İzmir'e gelecek Ankersen'in İrfan Can için bir bonservis bedeli belirlemesini bekleyen Trabzon, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği İrfan Can'ı bir an önce renklerine bağlamayı planladığı öğrenildi.

İzmir'de 30. haftada oynanan Alanyaspor maçı sonrası taraftarlarla tartışan ve ardından süresiz kadro dışı bırakılan İrfan Can da takımda kalmayı istemiyor.