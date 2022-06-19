Yabancı kuralı aynen devam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezonda 8+3 yabancı kuralının devam edeceğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası çıkan karara göre yeni sezonda yabancı sayısı konusunda bir değişiklik olmayacağı açıklandı. Süper Lig kulüpleri geçen sezon olduğu gibi sahada en fazla sekiz oyuncu bulundurmak koşuluyla 14 yabancı oyuncuya lisans çıkarabilecekler.



BİRİNCİ LİG'DE DE DEĞİŞİKLİK YOK

Federasyon, Spor Toto 1. Lig'de geçen seneki gibi kulüplerin 8 yabancıya lisans çıkarabileceğini belirtirken, sahada en fazla 5 kişi maç kadrosunda da 7 kişinin olabileceğini açıkladı. TFF Yönetim Kurulu; Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını %40 olarak belirledi. Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti belirleme maddesinde, tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, limitin belirlenmesi kararlaştırıldı.





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