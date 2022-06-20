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Haberler Spor Beşiktaş’ta Tiago tamam

Beşiktaş’ta Tiago tamam

20.6.2022

Beşiktaş’ta Tiago tamam
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere ekibi Watford'da forma giyen Tiago Çukur'la anlaştı. A Milli Takım'a da seçilen genç golcü için yönetim, kulübü Watford ile masaya oturacak. Eğer yönetim İngiliz ekibini ikna ederse 19 yaşındaki golcü futbolcu İstanbul ekibinin formasını giyecek. Beşiktaş yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Kara Kartal'da forma giymeyi çok istediğini belirten genç futbolcu, altyapısını Hollanda'da aldıktan sonra, kariyerini Watford'un U23 takımında sürdürüyor. Tiago son olarak Kuntz tarafından A Milli Takım'a davet edildi.
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