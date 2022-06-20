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Haberler Spor Bodrum’da yeni hedef ‘1’ numara

Bodrum’da yeni hedef ‘1’ numara

Birinci Lig’in yeni temsilcisi yeşil-beyazlılar, G.Saray’dan kaleci Batuhan Şen’in peşinde.

20.6.2022

Bodrum’da yeni hedef ‘1’ numara
2. Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, '1' numaralı mevkiye takviye için düğmeye bastı. Yeşil-beyazlılar, Bandırmaspor'un da talip olduğu Galatasaray'ın 23 yaşındaki kalecisi Batuhan Şen'in peşine düştü. Yeni sezonda Süper Lig yarışı içinde olmayı hedefleyen kurmaylar, geçen sezon 1. Lig'de Menemenspor'da kiralık olarak forma giyen genç eldivenin kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Batuhan Şen, geride kalan sezonda 1. Lig'de Menemen'de 34 karşılaşmada forma giydi.

ALTYAPIDA YILDIZI PARLADI
Galatasaray altyapısında futbola başlayan, U-16, U-17 ve U-21 kategorilerinde görev yapan ve yıldızlaşan Batuhan Şen, 8 Ekim 2018'de sarı-kırmızılı kulüpte profesyonelliğe adım attı. 1461 Trabzon ve geçtiğimiz sezon da Menemen'de kiralık olarak görev yapan genç file bekçisi, kariyerinde 87 karşılaşmada görev yaptı, Galatasaray'da 2018-2019'da Türkiye Kupası kaldırdı.

■ ÜMİT YÖNEY
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