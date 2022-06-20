Buca’nın hedefi Barış

TFF 2. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. İzmir temsilcisinin, 2. Lig ekiplerinden Vanspor Futbol Kulübü ile olan sözleşmesi biten Barış Gök için nabız yoklayacağı öğrenildi. Son 4 sezonu Vanspor FK'da geçiren 28 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon ise 36 maçın tümüne ilk 11'de başlayarak istikrarıyla göz doldurdu. Galatasaray altyapısından yetişen futbolcu daha önce Arsinspor, Akçaabat FK, Ankara Demirspor, Bayburt İl Özel İdare ve Ankara Adliye formalarını da giydi. Sarı-lacivertli yönetimin Barış'ı kadroda görmeyi çok istediği ifade edilirken, transferde mutlu sona ulaşmak için tüm şartlar zorlanacak.



İKİNCİ LİGDEN TALİPLERİ VAR

Bucaspor 1928'in Barış'a önümüzdeki günlerde teklifini sunması beklenirken, tecrübeli savunmacının kararı transferde etkin rol oynayacak. Futbolcuya 2. Lig'in iddialı ekiplerinin de talip olduğu belirtildi. 28 yaşındaki savunmacıya Ankara Demir, Zonguldak Kömür, Afyonspor ve İnegöl'ün de resmi teklif yaptığı öğrenildi. Ancak İzmir'de forma giymeye oldukça sıcak bakan Barış Gök'ün ilk önceliğinin Bucaspor 1928 olduğu gelen bilgiler arasında.



■ BERKE ÖZBAY

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