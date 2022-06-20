Giresun’un gözü Trabzonspor’da

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Abdulkadir Parmak, Flavio ve Diabate'yi kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon Diabate ve Flavio'yu kiralayan yeşil-beyazlıların özellikle Abdulkadir Parmak'ta ısrarcı olduğu belirtildi. Takımda değerlendirilmeyecek olan oyuncuların bonservisle ayrılmamaları durumunda Çotanaklar'a kiralanacakları belirtildi. Başkan Hakan Karaahmet bizzat görüştüğü Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kauassi, Diabate, Flavio, İsmail Köybaşı ve Erce Kardeşler'i istedi. Kulüpler arasında görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenildi.

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