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Haberler Spor Menemen’in gözü Tugay’da

Menemen’in gözü Tugay’da

20.6.2022

Menemen’in gözü Tugay’da
TFF 2. Lig'de sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor gündemine bir isim daha aldı. İzmir temsilcisinin, 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Belediyespor'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Tugay Adamcıl için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki sağ kanat ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planladığı belirtildi.

8 GOL KAYDETMEYİ BAŞARDI
Geride kalan sezonda Kırşehir temsilcisinde lig ve kupada toplam 33 maçta forma giyen Tugay Adamcıl, rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Atılan 1 golün de pasını veren tecrübeli futbolcu kariyerinde daha önce Kayseri Yolspor, Kahramanmaraşspor, Erciyesspor, Kayseri Şekerspor, Pazarspor, Afyonspor, Diyarbekirspor ve Gümüşhanespor formalarını da başarıyla giydi.
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