Ruben Semedo ile anlaşıldı

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren Porto'nun yıldızı Ruben Semedo ile anlaştı. Portekiz gazetesi O Jogo'da yer alan haberde, sezonun tamamlanmasının ardından Porto'ya dönen Ruben Semedo'nun İstanbul ekibiyle görüştüğünü belirtti.



JORGE JESUS ONU ÇOK İSTİYOR

Haberde, Jorge Jesus'un Benfica'yı çalıştırdığı dönemde de Semedo'yu transfer etmek istediği ifade edildi. Ayrıca Semedo'nun tekrar düzenli olarak forma giymeyi ve milli takıma dönmek istediği kaydedildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Porto'dan Olympiakos'a kiralanan Ruben Semedo, Yunanistan temsilcisinde 5 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.





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