Sultanlar’dan geçit yok

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti. FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden ay-yıldızlılar, 2. haftanın dördüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda oynanan maçı 3-1 kazanarak, ligdeki 5. galibiyetini aldı ve Brezilya etabını galibiyetle kapattı. Sultanlar bir önceki gün de Almanya'yı set vermeden 3-0 mağlup etmişti. Milletler Ligi'nin üçüncü haftasına Calgary (Kanada), finallerine ise Ankara ev sahipliği yapacak.

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