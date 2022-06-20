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Teşekkürler Efeler

Son 2 sezeonun şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya’ya kaybederek ikinci oldu. Maçın setleri 21-25, 22-25, 25-21 ve 25-27 bitti.

20.6.2022

Teşekkürler Efeler
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı. 2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı. Mücadeleye kötü başlayan Filenin Efeleri ilk seti 25-21, ikinci seti de 25-22 kaybetti ve 2-0 geriye düştü.

MİLLİLER BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Karşılaşmanın üçüncü setinde toparlanan ve güçlü bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, seti 25-21 alarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü set karşılıklı sayılarla geçildi. Milliler, güçlü rakibi Çekya karşısında sayılar bulsa da seti 27-25, mücadeleyi de 3-1 kaybetti, büyük üzüntü yaşadı. CEV Avrupa Altın Ligi'nde finale kadar mağlubiyet yüzü görmeyen ve çıktığı tüm maçları kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, finalde ilk yenilgisini aldı ve turnuvayı 2. tamamladı.

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