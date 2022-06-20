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Haberler Spor Ümraniyespor Koita’yı istiyor

Ümraniyespor Koita’yı istiyor

20.6.2022

Ümraniyespor Koita’yı istiyor
Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor, Trabzonspor'un kadroda düşünmediği Fode Koita'ya talip oldu. Bordo-mavili takımdaki kariyerinde 21 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Koita'nın forma şansı bulabileceği bir takıma transferine sıcak baktığı belirtildi. 31 yaşındaki futbolcu kariyer zirvesini 112 maçta 31 gol 11 asistlik performansı ile Kasımpaşa formasıyla yaşamıştı. Koita'nın Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tarafların bu hafta içinde pazarlık masasına oturacağı gelen haberler arasında.
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