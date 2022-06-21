Bostanlı’ya dev ödül

2021 yılı Dünya Fair-Play Ödülleri sahiplerinin belirlendiği Genel Kurul'da büyük jürinin değerlendirmesinde Türkiye iki ödül kazandı. Uluslararası Fair-Play Konseyi (CIFP), Türk Spor Ajansı ile faaliyetlerini İzmir'de sürdüren Bostanlıspor'u, 2021 Dünya Fair-Play Ödülleri kapsamında "Şeref Diploması"na layık gördü. Bostanlıspor'dan yapılan açıklamada, tüm maçlara Fair-Play çağrısı yapan afişlerle çıkıp, Fair-Play bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunan Bostanlıspor'a ve Türk Spor Ajansı'nın Youtube kanalında yayımlanan "Fair-Play Sohbetleri" programına CIFP Büyük Jürisi tarafından "Şeref Diploması" ödülü verildiği kaydedildi. CIFP Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, "Şeref diploması ödülü dünyada ilk kez bir amatör gençlik ve spor kulübüne veriliyor" dedi.

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