En fazla limit G.Saray’a

Süper Lig'de transfer sezonunun resmen başlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, ligdeki 19 takımın Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini resmen açıkladı. TFF'nin açıkladığı limitlere göre en yüksek limit yüzde 40 sapma dahil olmak üzere 1.545.820.482 TL ile Galatasaray'ın, en düşük limit ise yine yüzde 40 sapma ile 161.020.854 TL ile Karagümrük'ün oldu. G.Saray'ı, 1.378.878.458 TL (Yüzde 40 sapma dahil) ile F.Bahçe takip etti.



BEŞİKTAŞ 3. SIRADA YER ALDI

Beşiktaş 960.805.023 TL 3. sırada yer alırken geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor ise 879.158.943 TL dördüncü oldu. TFF'den yapılan açıklamada kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabileceği kaydedildi.





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