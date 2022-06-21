Eraslan Okulu Türkiye 3.’sü

Özel Eraslan Okulu, İzmir'i tek başına temsil ettiği Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda kürsüde yer buldu ve üçüncülük kupasını kaldırarak önemli bir başarıya imza attı. Denizli'de 13-17 Haziran'da 8 okulun katıldığı şampiyonada A Grubu'nda İstanbul'dan Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu, Kayseri'den Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu, Ankara'dan TED Ankara Koleji Özel Ortaokulu ile yarışan Özel Eraslan Okulu, grup maçlarını ilk sırada tamamlayıp son 4 takım arasına adını yazdırdı. Yarı final maçında Konya'dan PEMA Özel Profesyonel Eğitim Ortaokulu'na kaybeden Özel Eraslan Okulu, üçüncülük maçında Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu'nu yenerek kupaya uzandı. Kısa zamanda öğrencilerin basketbolda büyük aşama kaydettiğini belirten Antrenör Alper Saruhan, "Denizli'de 5 günde 5 müsabakaya çıkarak oynadıkları basketbolla tribünlerin saygısını ve takdirini kazanıp alkışlanan sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi. Organizasyonda final maçında PEMA Özel Profesyonel Eğitim Ortaokulu'nu yenen İstanbul'dan Özel Üsküdar Sağlık Eğitim Vakfı (SEV) Ortaokulu şampiyon oldu.

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