F.Bahçe’yi takipten çıktı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da affedilmeyen Mesut Özil'den flaş bir hamle geldi. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından takipten çıkarttı. Mesut Özil'in bu hareketi sonrası takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi. Instagram ve Twitter üzerinden Fenerbahçe'nin resmi hesaplarını takip etmeyi bırakan deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarını, Fenerbahçe Beko'yu ve Fenerium hesaplarını ise takip etmeye devam ediyor. Oyuncunun geleceği hakkında Telegraph'a konuşan Menajer Erkan Söğüt, Özil'in Fenerbahçe'den başka bir kulüpte oynamak istemediğini ve mecbur kalırsa emekli olabileceğini söyledi.



"FUTBOLU BIRAKABİLİR"

MESUT Özil'in futbolu bıraktıktan sonra E-Spor'a yöneleceğini de kaydeden Erkan Söğüt, "Mesut Özil futbolu bıraktığında E-spor'a yönelecek ve belki de profesyonel bir E-Spor oyuncusu olacak. Dürüst olmak gerekirse Fortnite'da gerçekten çok iyi ve bir gün rekabet ederse şaşırmam" ifadelerini kullandı.



