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Haberler Spor Kulüpler Birliği başkanını seçiyor

Kulüpler Birliği başkanını seçiyor

21.6.2022

Kulüpler Birliği başkanını seçiyor
KULÜPLER Birliği Vakfı, yeni başkanını bugün yapacağı olağan genel kurulda seçecek. Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu saat 14.00'te vakfın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilecek. Vakfın başkanlığını geçen yılın temmuz ayından beri yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, haziran ayında görev süresinin tamamlanacağı söylemişti. Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dışında başka bir adayın olmadığını da söyledi. Bugün yapılacak başkanlık seçimine Ali Koç'un tek aday olarak girmesi bekleniyor.
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