Manisa FK takıma 6 takviye yapacak

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, kadrosuna nokta takviye yapmayı planlıyor. Futbol direktörü Levent Devrim, geçen yıl ilk 11'de banko oynayan 10 as oyuncuları olduğunu, transferde acelesi olmayacaklarını yinelerken, acilen 6 noktaya oyuncu alacaklarını vurguladı. 'Yabancı konusunda kulüp zarar görmesin istiyoruz' diyen Devrim, "Sabırlı olacağız, araştıracağız, sıkı pazarlık yapacağız. Yerli oyuncuda rakamlar çok çok yüksek. İlk planda stopere bir, orta sahaya 6 ve 8 numara oynayabilen iki oyuncu, kenarlara iki oyuncu ve santrafor bölgesine de bir oyuncu olmak üzere 6 futbolcu alacağız" diye konuştu.

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