Menemen’in eli boş kaldı

Menemenspor'un geçen sezon başında Almanya Bölgesel Lig ekiplerinden Tus RW Koblenz'den transfer ettiği ancak sözleşmesini uzatamayıp para kazanamadığı Ahmet Sagat'a Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor da resmen talip oldu. Geçen sezon attığı 17 golle 1. Lig'in gol kralı olan 26 yaşındaki gurbetçi futbolcuya Ümraniyespor'un yıllık 2 milyon TL önerdiği öğrenildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bu arada İzmir ekibinde sözleşmesi devam eden genç defans oyuncusu Kerem Paykoç için de Antalyaspor ile Alanyaspor'un ardından İstanbulspor da devreye girdi. Süper Lig'in yeni temsilcisi İstanbulspor da İzmir ekibi Menemenspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.

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