Nazilli Belediyespor Yasin Ozan’ı kaptı

TFF İkinci Lig'de transferin hızlı takımı Nazilli Belediyespor, bombayı patlattı. Akhisarspor'dan Mert Özyıldırım, Alanya Kestel'den Berat Eyüpoğlu ve Isparta 32 Spor'dan Gökhan Göksu'ya imza attıran, Ankara Demirspor'dan Çağrı Bülbül'le anlaşmaya varan Siyah İnciler, Uşakspor'dan forvet oyuncusu Yasin Ozan'la da el sıkıştı. Geçtiğimiz sezon Uşakspor'da 30 lig maçında 11 gol atan 31 yaşındaki golcünün, bu hafta ilçeye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Bir dönem Altınordu ve Denizlispor formalarını da terleten Yasin, kariyerinde 306 karşılaşmada 64 gol kaydetti. Yönetim ayrıca Erbaaspor'dan İsmail Hacıhafızoğlu ve Diyarbekirspor'dan da Şahin Şafakoğlu ile de görüşmelerini sürdürüyor.

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