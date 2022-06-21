Weghorst ile anlaştık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmalarıyla alakalı bilgi verdi. Hollanda golcü Wout Weghorst ile maddi konularda anlaştıklarını açıklayan Çebi, "Weghorst'tan şu ana kadar olumlu bir cevap alamadık. Ekonomik olarak el sıkıştığımızı söyleyebilirim. Sadece ailevi süreci ve kendisinin de tahmin ediyorum beklediği teklifler var. Bu süreç içinde bize döndüğünde başka bir isimle sözleşme yapmamışsak kendisiyle yola devam edebiliriz. Bugünden itibaren arayışlarımızı başlattık. Sörloth, Beşiktaş'ın istediği bir forvet. Weghorst gibi istediğimiz bir isim. Ancak alternatiflerimiz çok fazla. Muleka ve Muleka gibiler gündemimizde var" diye konuştu.



"ERSİN'E TEKLİF VAR"

8+3 kuralı, 14 yabancı oyuncu hakkının bu sene de devam ediyor olmasının ellerini güçlendirdiğini belirten Çebi, "Ekonomik konularda anlaşırsak Atiba bizimle bir yıl daha devam edecektir" şeklinde konuştu. Rıdvan Yılmaz'ın transferinin gerçekleşmek üzere olduğunu ayrıca kaleci Ersin Destanoğlu'na da teklif geldiğini belirten Çebi, "Rıdvan için 4 milyon Euro peşin alacağız, diğer 2.5 milyon Euro'luk kısmın gerçekleşme olasılığı yüzde 90'ın üzerindedir. Yüzde 20 de transferinden pay aldığımızı hesapladığımız için 6.5'un da üzerinde olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



KAZIMCAN VE ABDÜLKERİM LİSTEDE

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Altay forması giyen Kazımcan Karataş'ın transfer listelerinde olduğunu açıkladı. Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı da almak istediklerini belirten Çebi, "Bu isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir tek Larin ile ilişkimiz söz konusu değil. Yarın olabilir mi, olabilir. Şu anda görüşmüyoruz. Abdülkerim Bardakçı listemizde. O olmazsa başkası olabilir. Kazımcan kardeşimiz gündemimizde. 20, 25 tane daha listede isim var. Transferlerin en güzeli, imza atıldığı gün KAP'a yapılan açıklama oluyor" dedi.