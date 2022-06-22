Burak Yılmaz’dan 5 yıllık sözleşme

37 yaşındaki oyuncu F.Sittard ile anlaştı. Golcü futbolcu iki sene sene sahada gol arayıp diğer üç sene antrenör olarak görev yapacak

FRANSA Ligi ekiplerinden Lille'den ayrılan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard ile 5 yıllığına anlaştı. Hollanda temsilcisi 37 yaşındaki oyuncuyu resmen duyurdu. Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olacak şekilde Fortuna Sittard'la toplam 5 yıllık sözleşme imzaladı.



"TECRÜBEMLE KATKIDA BULUNACAĞIM"

BURAK transferiyle ilgili olarak, "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum" dedi. Kulüp adına konuşan Sjoerd Ars ise, "Burak yaşına rağmen zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.