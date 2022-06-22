Fenerbahçe Beko’da Itoudis imzaladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 3 yıllık anlaşmaya vardığı başantrenör Dimitris Itoudis için imza töreni düzenledi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Yunan koç, "Onur duyuyorum. Çok şanslıyım. Görevimin ve sorumluluğumun farkındayım. Fenerbahçe ailesine geldiğim için çok mutluyum. Bana güvendikleri için yönetime teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımla Fenerbahçe'de tarih yazmak için buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Neleri inşa etmek istediklerimizi biliyorum" dedi. Dış ve iç transferdeki gelişmelerle ilgili bilgi veren Genel Menajer Derya Yannier ise "Wilbekin ve piyasadaki birçok oyuncuyla temas halindeyiz. Kolay bir süreci yok. Bu transfer için elimizden gelen fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Ciddi rakiplerimiz var. Nando De Colo ile de temaslarımız devam ediyor" diye konuştu. Bu arada Jan Vesely dün yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda ettiğini açıkladı.

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