Göz-Göz’de işlem tamam

Voleybol Sigortashop Kadınlar Birinci Ligi'nde mücadele eden İzmir ekibi Göztepe'de imzalar konuştu. Sarıkırmızılılar, Başantrenör İlker Alkan, yardımcı antrenörler Umut Kızrak, Teoman Topçu, Sezgin Karpuz, takım menajeri İremsu Durmuş ve fizyoterapist Elif Yeşilay ile yeniden anlaşarak sözleşme yeniledi.



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Geçen sezonu 7. sırada bitiren İzmir ekibinde yönetim, bir süre önce de mevcut kadrodan sözleşmeleri sona eren Seray Yaylacı, İlayda Akan, Doğu Su Tunca, Natalia Lijewska, Nehir Kurtulan ve Nazlı Alkan ile 1 yıl kontrat yaparak takımda tutmuştu. Gelecek sezon ligde üst sıraları hedefleyen Göztepe, dış transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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