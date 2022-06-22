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Haberler Spor İlk hedef orta saha

İlk hedef orta saha

Sarı-kırmızılılar Antalyaspor’un Brezilyalı yıldızı Fernando Martins ile Crystal Palace’tan ayrılan Cheikhou Kouyate için temaslara başladı.

22.6.2022

İlk hedef orta saha
Kısa süre önce Dursun Özbek'in yeniden başkanlığa seçildiği Galatasaray'da bir yandan yeni teknik adam çalışmaları sürerken, bir yandan da transfer konusunda hareketlilik yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrılmasının ardından koltuğa oturan Cenk Ergün'ün ilk olarak orta sahaya takviye yapacağız açıklamasının ardından gaza basıldı. Transfer operasyonuna hız veren Cim-Bom, Antalyaspor'un Brezilyalı orta sahası Fernando Martins ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren Cheikhou Kouyate'ye kanca attı.

KESENİN AĞZINI AÇTI
G.Saray, geçtiğimiz Ocak ayında Çin ekibi Beijing Guoan'dan Antalyaspor'a gelen ve gösterdiği performansla beğeni toplayan 30 yaşındaki Fernando için Akdeniz ekibine 1 milyon Euro'luk teklif yapacak. Senegalli yıldız Kouyate için de sarı-kırmızılıların 2 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi. 2018'den beri Ada temsilcisinde forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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