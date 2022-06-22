Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Ali Koç

Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu, dün vakfın Maslak'taki ofisinde yapıldı. Geçtiğimiz senenin temmuz ayından itibaren başkanlık görevinde bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görev süresinin haziran ayı itibari ile sona ereceğini söylemişti. Olağan Genel Kurul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tek aday olarak seçime katıldı ve başkan seçildi.



"EN AĞIR ELEŞTİRİYİ YAPIN"

Toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı. Koç, "İçeride başkanlara, 'Kendi kulübümü kayırdığıma dair zerre kadar şüpheniz olursa, en ağır eleştiriyi yapın' dedim. Ağaoğlu döneminde hiç böyle bir durum olmadı. Umuyorum yeni yönetim kurulumuz -Ağaoğlu da yönetim kurulunda yer almayı kabul etti- yeni federasyonla birlikte çıtayı daha yukarıya çıkartır" dedi.

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