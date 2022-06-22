Manisa Futbol’un gözü Rotman’da

Spor Toto Birinci Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, bir dönem Akhisarspor'da da görev yapan Slovenyalı Rajko Rotman'a kanca attı. Geçen sezon 1. Lig'de Tuzlaspor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla temasa geçen siyahbeyazlı kurmayların yeni sezon için teklif yaptığı ortaya çıktı. Kayserispor'dan 2018-2019 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a gelen Rotman, yeşil-siyahlı formayla 60 maça çıktı. 2020-2021 sezonunun devre arasında Tuzlaspor'a giden Rotman, ilk yılında 15 maçta oynadı, geride kalan sezonda 27 karşılaşmada banko görev yaptı.

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