Menemen’in kralı Trabzon’a

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'un golcüsü Ahmet Sagat'a bir talip daha çıktı. Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, Ümraniyespor ve Giresunspor'un ardından, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor da 25 yaşındaki golcüyü transfer listesine aldı. Geçen sezon takımının küme düşmesine rağmen Spor Toto 1. Lig'de attığı 17 golle krallık tacını takan Ahmet Sagat için Trabzonspor yönetiminin 4 milyon TL'yi gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncuya daha önce Gençlerbirliği de talip olurken, Başkent temsilcisi 150 bin Euro vermişti. Ancak Menemenspor yönetiminin 3 milyon TL istemesi üzerine transfer gerçekleşmemişti. Trabzonspor'a transfer olmaya yakın olan golcü Ahmet Sagat'ı teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği ifade edildi. Yönetimin önümüzdeki hafta içinde Menemenspor yönetimi ile bir görüşme yapacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.



SAGAT DA ÇOK İSTİYOR

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un yeni sezon öncesi yerli oyunculara yöneldiği gelen haberler arasında. Geçen sezonun Spor Toto 1. Lig'deki gol kralı patentli gurbetçi oyuncusu Ahmet Sagat'ın da şampiyon Trabzon'da oynamayı çok istediği belirtildi.



CEM ÇELİK'E TUZLA TALİP

Menemen'de Cem Çelik'e 1 Lig'den talip çıktı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha için Tuzlaspor'un sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalacağı öğrenildi. Geride kalan sezonda lig ve kupada toplam 23 maçta forma giyen Cem, 1300 dakika görev alırken, rakip ağları ise 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Genç futbolcunun takımıyla 2024'e kadar sözleşmesi bulunurken, İstanbul ekibinde forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.



■ BERKE ÖZBAY

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