Mesut Özil’den flaş açıklama

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve Jorge Jesus'un sonrası da durumu değişmeyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Werder Bremen'e gideceği iddia edilen Özil, sarı-lacivertlilerde kalacağını duyurdu.



BİRÇOK HEDEFİM VAR

İŞTE Mesut Özil'in açıklamaları; "Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim. Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum. Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım. Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatmat tek arzumdur. Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

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