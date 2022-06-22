Tek maça çıkmadan kulüp değiştirdi

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in Ocak ayında Hollanda temsilcisi Ajax'tan transfer ettiği David Neres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle tek maça bile çıkamadan kulüp değiştirdi. Portekiz Premier Lig ekibi Benfica, Brezilyalı milli futbolcu David Neres'i Shakhtar Donetsk'ten transfer etti. Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki kanat oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerine ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Neres, 2017'den 2022'ye kadar oynadığı Ajax'ta 3 lig ve 2 Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı. Neres, 7 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 2019 Kupa Amerika'da mutlu sona ulaştı.

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