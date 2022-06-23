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Haberler Spor Aslan saldırıyor

Aslan saldırıyor

Sarı-kırmızılı yönetim, orta saha ve hücum hattı için PSG’den Idrissa Gueye Roma’dan Eldor Shomudorov ve F.Bahçe’den Luiz Gustavo’ya kanca attı.

23.6.2022

Aslan saldırıyor

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek takımı Okan Buruk'a emanet etmeye hazırlanırken transferde de atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar orta saha ve hücum hattı için üç ismi gündemine aldı. Ön libero pozisyonu için Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Luiz Gustavo'ya kanca atan Galatasaray, Paris Saint Germain'den 32 yaşındaki yıldız Idrissa Gana Gueye ve Roma'da forma giyen 26 yaşındaki Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un peşine düştü. Gueye ve Shomurodov'un kulüpleriyle sözleşmeleri devam ederken yıldız isimlerin bonservis bedellerini araştıran Özbek ve kurmayları transferleri büyük bir titizlikle yürütüyor.

OKAN BURUK İMZAYA YAKIN
Domenec Torrent ve ekibi ile resmi olarak yolları ayıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan Buruk, ilk kez teknik patron olarak takımın başına geçecek. Fransa'dan önceki akşam dönen 48 yaşındaki teknik adamla en kısa sürede resmi sözleşme yapılacak.

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