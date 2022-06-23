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Haberler Spor Bodrum’da kaleci Batuhan tamam gibi

Bodrum’da kaleci Batuhan tamam gibi

23.6.2022

Bodrum’da kaleci Batuhan tamam gibi
Spor Toto 1. Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün katkısıyla iddialı bir kadro kurmak için transfer harekatına başlayan Bodrumspor, Galatasaraylı kaleci Batuhan Şen'e kanca attı. Geçen sezonu kiralık olarak 1. Lig'de Menemenspor'da, önceki sezonu da Hekimoğlu Trabzon'da geçiren 23 yaşındaki file bekçisine Bandırmaspor'un da talip olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Batuhan'la ilgili kararı ilk etap kampı sonrasında vermesi bekleniyor. Bodrumspor, 1461 Trabzon'dan 26 yaşındaki stoper Ali Aytemur ve Artvin Hopaspor'dan 23 yaşındaki sağ bek Osman Kocaağa ile anlaşmıştı.
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