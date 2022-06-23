Buca’da Erdil depremi

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de şok bir ayrılık yaşandı. Geçen sezon Play-Off'u son anda kaçıran İzmir temsilcisinde teknik direktör Cihan Erdil, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Tolga Doğantez'in yerine göreve getirilen genç teknik direktörle birlikte alt sıralardan uzaklaşmış ve büyük bir çıkış yakalayarak üst sıraları zorlamıştı. Teknik direktör Cihan Erdil, "Sözleşmem olmasına rağmen, kulübümüzün önünü açmak istedim. Bu yüzden sözleşmemi tek taraflı feshetme kararı aldım. Bana bu süreçte destek veren başkanımız Cihan Aktaş'a ve Bucaspor taraftarına teşekkürlerimi sunarım" dedi. İzmir ekibinin başına ligin 12. haftasında Karadeniz ekibi Pazarspor ile oynanan maçla geçen Cihan Erdil, 23 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 yenilgi alırken 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



BAŞKAN AKTAŞ ARAYIŞA GEÇECEK

Teknik direktör Cihan Erdil'in ayrılık kararını almasının ardından Bucaspor yönetiminden bir açıklama gelmedi. Bu gelişme üzerine başkan Cihan Aktaş ve yönetiminin yeni yol haritasını belirlemesi bekleniyor.



ALPER DURUK'A SAMSUN KANCASI

Bucaspor 1928'de forma giyen sağ bek Alper Kadir Duruk'a yeni sezon öncesi 1. Lig temsilcisi Samsunspor'un talip olduğu öğrenildi. İzmir ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun bonservis ücreti alınarak satılması gündeme geldi. Altınordu altyapısında yetişip Kızılcabölükspor, Niğde Anadolu FK ve 1922 Konyaspor kulüplerinde de görev yapan Alper, geçen sezon ligde 32 maçta görev alıp, 2 de gol attı.



■ BERKE ÖZBAY

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