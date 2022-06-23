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Haberler Spor Denizlispor’da İlhan Depe gitti

Denizlispor’da İlhan Depe gitti

23.6.2022

Denizlispor’da İlhan Depe gitti
Spor Toto 1'inci Lig'de iç transferde ilk imzayı Emre Sağlık'a attıran Altaş Denizlispor'da sözleşmesi süren İlhan Depe takımdan ayrıldı. Geçen sezon Altay'dan geldiği yeşil-siyahlılarda 27 maçta 4 golle oynayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, camiaya mesaj yayınladı. İlhan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Altaş Denizlispor'la olan sözleşmemi feshederek takımdan ayrılmış bulunuyorum. Camiaya teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Sakatlık yaşamadan süre aldığım bir sezonda neler yapabileceğimi biraz olsa gösterdiğime inanıyorum. İnşallah güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

■ SEBAHATTİN ALP
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