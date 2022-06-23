F.Bahçe’den büyük çalım

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro yaratmak isteyen Fenerbahçe, ezeli rakiplerine transferde büyük bir çalım attı. Bir süredir Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için, Galatasaray ve Beşiktaş ile yarışan Kanarya mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeşil-beyazlı kulüple Abdülkerim için el sıkışırken, transfer karşılığında bonuslar ile birlikte toplam 3.3 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Galatasaray ve Beşiktaş'ın teklifleri ise F.Bahçe'nin önerdiği rakamın çok altında kaldı.



İMZAYI YAKINDA ATACAK

G.Saray, Konyaspor'a 2.5 milyon Euro artı Morutan'ı 1 yıllık kiralık olarak teklif ederken, Beşiktaş'ın önerisi ise 2 milyon Euro artı Salih Uçan ve Welinton oldu. Konyaspor, F.Bahçe'nin teklifini daha cazip buldu. Fenerbahçe'de oynamaya çok sıcak bakan Abdülkerim'in önümüzdeki günlerde imzayı atması da bekleniyor.



ARTEM DZYUBA İDDİASI

BRUMA ve Lincoln transferleriyle büyük sükse yapan Fenerbahçe'de sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Rusya Ligi ekiplerinden Zenit forması giyen ve sezonun sona ermesiyle birlikte kulübünden ayrılan Artem Dzyuba'nın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Rus golcüyle prensip anlaşmasına vardığı bilgisi verilirken Rus basınına da yansıyan haberlerde 33 yaşındaki golcü oyuncunun Fenerbahçe'den bonuslar da dahil yıllık 2.5 milyon Euro alacağı belirtildi.

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