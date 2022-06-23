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Haberler Spor Kara Kartal’da hedef Ishak

Kara Kartal’da hedef Ishak

Hücum için bir çok yıldızla görüşen Beşiktaş’ın son gözdesi Poznan’dan İsveç asıllı oyuncu oldu

23.6.2022

Kara Kartal’da hedef Ishak
Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda bir çok yıldızı gündemine alırken son hedefi ise Mikael Ishak oldu. Lech Poznan ekibinde forma giyen futbolcu için temaslara başlayan Beşiktaş yönetimi, transferi bitirmek için çaba harcıyor. Jimmy Durmaz ile aynı statüde oynayan 29 yaşındaki İsveç asıllı golcü oyuncu için strateji belirlendi. Oyuncu Türk statüsünde oynama ihtimali ortaya çıkarsa transfer edilecek. Bu listede, Luka Jovic, Muleka, Sörloth, Seferovic giyi Avrupa'nın önemli golcüleri de bulunuyor.
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