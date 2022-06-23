KSK’de başkandan destek çağrısı geldi

TFF 3. Lig'de Erman Güraçar ile yola devam eden ve 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Karşıyaka'da transfer çalışmalarının yanı sıra tesislerin de yenilenme süreci devam ediyor. Başkan Turgay Büyükkarcı, futbolcuların kaldığı tesisleri yenileyerek 15 yıl sonrasını da hesapladıklarını belirtti. Büyükkarcı, "Yaptığımız işlem bir futbolcu parası kadar. Ancak bugüne kadar yapılmamış. Tüm tesislerimizi yenileyeceğiz ancak herkesin çok ciddi desteğine ihtiyacımız var. 'Ben bu yönetime destek olmam' anlayışından uzaklaşmamız lazım. Karşıyaka bir bütündür" ifadelerini kullandı. Kaf-Kaf, yeni sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki kamp merkezini tepeden tırnağa yenilemeye alırken, camianın sembol isimlerinden Bülent Zeren'in adının verileceği ifade edildi.

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