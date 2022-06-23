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Haberler Spor Manisa FK’da ilk imza atıldı

Manisa FK’da ilk imza atıldı

Siyah-beyazlılar, transferde Bursaspor’dan 31 yaşındaki Burak Altıparmak’la anlaştı

23.6.2022

Manisa FK’da ilk imza atıldı
Manisa Futbol Kulübü transferde ilk imzayı listesindeki Bursaspor'dan ayrılan 31 yaşındaki orta saha Burak Altıparmak'a attırdı. Kariyerinde daha önce Berliner AK 07, Ankaraspor, Bugsaşspor ve Denizlispor formalarını da giyen Burak, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen törenle 3 yıllık imza attı. İmza törenine yöneticilerden Kürşat Ergun Aydın ve Erdem Özkan katıldı. Burak, geçen sezonda 35 maçta oynadı, 3 gol attı.

'BÜYÜK HEDEFLER İÇİN BURDAYIM'
Burak Altıparmak, "Manisa Futbol Kulübü'nü yakından takip ediyordum. Kulüpte forma giyen birkaç arkadaşım var. Güzel projeleri olan bir kulüp olduğu için seçimimi Manisa Futbol Kulübü yönünde kullandım. Burada olduğum için çok mutluyum. Benim hedeflerim ile kulübümün hedefleri ortak. İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" dedi. Burak, kariyerinde toplam 336 maça çıktı, 24 gol attı, 20 de asist yaptı.
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