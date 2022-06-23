Menemen kaleci Erhan’la görüşecek

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'da transfer çalışmaları sürüyor. İzmir temsilcisinin Bursaspor'la sözleşmesini fesheden Erhan Erentürk'ü gündemine aldığı öğrenildi. Geçen sezon kadroda kiralık olarak yer alan genç kaleci Batuhan Şen'in Galatasaray'a dönmesinin ardından kaleci arayışına yönelen İzmir ekibinin gözüne Erhan'ı kestirdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Bursa ekibiyle sözleşmesi 2024'e kadar devam etmesine rağmen alacakları ödenmediğinden dolayı sözleşmesini tek taraflı sonlandıran tecrübeli file bekçisi ile görüşeceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı ekipte 21 maçta forma giyen Erhan Erentürk, daha önce Altınordu forması da giydi.

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