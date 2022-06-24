Buruk resmen G.Saray’da

Galatasaray'da yılan hikayesine dönen teknik direktör krizi çözüldü. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Cim-Bom, başarılı çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İstanbul ekibi, Buruk'a önümüzdeki sezon için 17 milyon TL, 2023-2024 sezonu için ise 20 milyon TL ödeme yapacak. KAP'a yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022- 2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için 20.000.000 TL sezonluk ödeme yapılacaktır" ifadesine yer verildi. Öte yandan Buruk için bugün saat 11.00'de imza töreni düzenlenecek.

KRYCHOWİAK İDDİASI

G.SARAY'A sürpriz bir öneri geldi. Rus basınında yer alan habere göre; Polonyalı orta saha oyuncusu Grzegorz Krychowiak, sarı-kırmızılı kulübe önerildi. Futbolcu, FIFA'nın Rus takımlarına uyguladığı yaptırımlar sonucu sözleşmesini tek taraflı olarak askıya almıştı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Krychowiak, ön libero, merkez orta saha ve stoper bölgelerinde forma giyebiliyor.

TORRENT İLE DAVA YOLUNA GİDİLDİ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basının karşısına geçti, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Timur, teknik direktör Domenec Torrent'in ayrılma süreci ile ilgili "Biz bir indirim beklentisi içerisindeydik. Sensibile sağ olsun bu anlamda indirim yaptı, sulh protokolü ile sonlandırdık. Sayın Torrent, yüzde 5 indirim yapabileceğini söyledi. Biz de indirim olursa direkt ödeyebiliriz, yoksa dava yoluyla çözülebilir dedik, öyle oldu" dedi. Timur transfer çalışmalarıyla ilgili de "Kimse gitmek istemiyorsa, kimse gitmeyecek. Para verilmesi gereken yerde verilecek, iyi kadro kurulacak. Hoca rakamsal bir şey konuşmadı" ifadelerini kullandı