Cenk ve Emre Kartal’a

Yeni sezon öncesinde alternatifli bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Romain Saiss'in ardından yerli transfer için gaza bastı. 8+3 yabancı kuralı sebebiyle kadrosuna yetenekli Türk futbolcular da katmak için harekete geçen Kara Kartal, eski golcüsü Cenk Tosun'un transferini bitirmek üzere. Son olarak Everton forması giyen golcü oyuncunun 30 haziran'da sözleşmesinin sona ereceği ve 2 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen haberler arasında.

GEDSON'U AÇIKLADI

Kara Kartal ayrıca Karagümrük'ten Emre Mor'u gündemine aldı. Karagümrük'e önce kiralık olarak gelen, daha sonra kırmızı-siyahlı ekibin opsiyon hakkını kullandığı Emre, geçen sezonu ligde 5 gol, 3 asistle tamamladı. Kartal'ın F.Bahçe ve Trabzon'un da radarında bulunan Emre Mor için Salih Uçan artı para teklifinde bulunduğu da bildirildi. Öte yandan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosunma kattığı ve 6 aylığına Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes'in transferini açıkladı. Kartal, yıldız futbolcu için hazırlanan videoda Galatasaray'a da göndermede bulundu.