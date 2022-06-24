Dev şampiyona için geri sayım

2022 Optimist Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde hazırlıklar tam gaz devam ediyor. 27 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenecek ve 62 ülkeden 286 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Yelken Kulüp'te kayıkhane, derslikler, tuvalet, duş, soyunma odaları, oturma alanları, sahil ve iskelede gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanırken Bodrum Belediye AŞ'ye ait İçmeler Yelken Kafe de yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

B.B.Bodrumspor Kulübü Optimist Antrenörü Serdar Çiçek, "Şampiyona resmi olarak ayın 27'sinde başlıyor ama şu anda birçok ülkeden şampiyonaya hazırlık için gelip burada antrenman yapan sporcular var. Bugüne kadar dünya şampiyonalarına en fazla katılım 2017 yılında 281 kişi ile Tayland'da gerçekleştirilmiş. Bodrum'da düzenlenecek olan dünya şampiyonası da katılım anlamında bir rekor olacak" dedi.