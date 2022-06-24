Havuzda can pazarı

MACARİSTAN'IN başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda havuzda bayılan Amerikalı artistik yüzücü Anita Alvarez'i antrenörü kurtardı. Çarşamba akşamı tek kadınlar serbest final mücadelesi sonrasında havuzun dibine doğru batan ve nefes almadığı görülen Amerikan yüzücüyü antrenörü Andrea Fuentes su yüzeyine çekti.

"Büyük bir korkuydu. Atlamak zorunda kaldım çünkü cankurtaranlar bunu yapmıyordu" diyen Fuentes, "Korkmuştum çünkü nefes almadığını gördüm ama şimdi durumu çok iyi" dedi.

Dört Olimpiyat madalyası sahibi Fuentes, bir İspanyol radyosuna yaptığı açıklamada Alvarez'in gösterisi sırasında harcadığı efor nedeniyle bayıldığını söyledi. ABD yüzme takımı daha sonra Alvarez'in durumunun iyi olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Üçüncü Dünya Şampiyonası'na katılan 25 yaşındaki Alvarez, geçen yıl Barselona'daki Olimpiyat elemeleri sırasında da bayılmıştı.