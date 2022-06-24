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Haberler Spor Nazilli’de imza şov

Nazilli’de imza şov

Naz-Naz, Mehmet Ersavaş, Fatih Üge, Hasan Çayrak, Cemal Şener ve Mert Er ile yeni sözleşme imzaladı

24.6.2022

Nazilli’de imza şov

TFF 2. Lig ekiplerden Nazilli Belediyespor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları doğrultusunda iç transfer çalışmalarında önemli mesafe aldı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayı terleten Mehmet Ersavaş, Fatih Üge ve geçtiğimiz yıl kiralık olarak Aksaray Belediyespor'da oynayan kaleci Hasan Çayrak, orta saha mevkisinde görev alan başarılı oyuncu Cemal Şener ve takım kaptanlarından sağ bek mevkiinde görev alan Mert Er Estik ile yönetimin yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncularla birer yıllık tekrar anlaşma sağlandı.

Yıldırım Demirören Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında imza törenine katılan yönetici Gökhan Çamurcu ve asbaşkanlardan Ali Gölgesiz, yuvada kalan oyunculara başarılar dileğinde bulundu.

Sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu ifade eden Cemal Şener, "Kısa sürede çok iyi dostluklar edindiğim, sevdiğim Nazilli camiasında kalmak ve tekrar forma için savaşacak olmamdan dolayı mutluyum. İnşallah da kulübümüzü hakettiği yerlere hep birlikte getireceğiz. Tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

MERT: HAYIRLI OLSUN
MERT Er ise "Evim gibi gördüğüm kulübümüzde daha nice başarılara imza atacağımıza eminim. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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