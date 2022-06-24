  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Turgutlu’da Daşkan tek aday

Turgutlu’da Daşkan tek aday

24.6.2022

Turgutlu’da Daşkan tek aday
Geçtiğimiz sezonu TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. sırada tamamlayarak 2 yıl aranın ardından TFF 3. Lig'e düşen Turgutluspor'da 28 Haziran Salı günü 7 Eylül Spor Salonu'nda yapılacak olağan genel kurul öncesi mevcut yönetimden asbaşkan Bülent Daşkan, adaylığını açıkladı. Geçen sezon içindeki olağanüstü kongrede göreve gelen başkan Ahmet Daşkan'ın da kuzeni olan Bülent Daşkan'ın seçime tek aday olarak girmesi, Ahmet Daşkan'ın da destek vermesi bekleniyor. Bülent Daşkan yaptığı açıklamada, "Turgutlusporumuzun başkanlığına adayım. Yaşamım boyunca kırmızı-siyahlı renkleri olan kulübümüze, armasına aşık olarak büyümüş biri olarak kulüp menfaatlerini göz önüne alarak en iyi yerlere gelmesi için gece gündüz demeden Turgutluspor için çalışacağız. Turgutlusporumuzun menfaatlerini her şeyden üstün tutacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şeffaflık ilkesinden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA