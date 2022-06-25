Abdülkerim’i Galatasaray kaptı

GALATASARAY, transferde ezeli rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş'a çalım attı. Sarı-kırmızılılar F.Bahçe'ye yakın olduğu söylenen ardından Beşiktaş'ın devreye girdiği Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın transferinde mutlu sona ulaştı. G.Saray ve Konya 3.3 milyon Euro'ya el sıkışırken 27 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılıları tercih etmesi sebebiyle bu transfer gerçekleşti. Bilindiği üzere Konyaspor, önceki gün Fenerbahçe ile Abdülkerim için prensip anlaşmasına varmıştı ancak oyuncu ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmelerde pürüz çıkınca taraflar masadan kalkmıştı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş ile birlikte transfere dahil olan Galatasaray elini çabuk tutarak transferi bitirdi. Konyaspor'dan önce İzmir ekibi Altay'da görev yapan oyuncu geçen sezon kulübünde toplam 33 lig mücadelesinde görev almış, defans olmasına rağmen 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

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