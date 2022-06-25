Altay’ın kasası doldu

Altay, bir gün içinde kasanını doldurmayı başardı. Uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Kazımcan Karataş'ın transferinde Galatasaray, rakibi Beşiktaş'ı geçerek mutlu sona ulaştı. Siyahbeyazlılar, 19 yaşındaki genç yıldızı için 20 milyon lira bonservis bedeli olmak üzere bonuslarla birlikte 24 milyon lira gelir elde etti. Ayrıca Kazımcan'ın bir sonraki satışından da kulüp yüzde 20 pay alacak. Aynı gün içinde de Martin Rodriguez, Amerika temsilcisi DC United ekibiyle anlaşma sağladı.

GİDERKEN KAZANDIRDILAR

Kontratındaki '300 bin dolar getirirse serbest kalır" maddesini kullanan Şilili için bir süre önce 135 bin Euro ödeme yapan Altay yönetimi, bu satıştan da 3 milyon liraya yakın bir gelir kazandı. Son olarak siyahbeyazlı yönetime, yaklaşık 1 milyon lira ödeme yapan Murat Akça'nın sözleşmesi feshedildi. Altay, bir gün içinde üç yıldızının takımdan ayrılmasıyla yaklaşık 28 milyon lirayı kasasına koydu.

SİYAH-BEYAZLILAR SEZONU DÜN AÇTI

ALTAY, yeni sezon hazırlıklarına dün Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun Almanya'da olması nedeniyle takımın başında Sportif Direktör Tuna Üzümcü yer alırken, siyah-beyazlılar geçen sezon kadroda kalan oyuncuların yanı sıra genç ağırlıklı bir ekiple çalıştı. Yönetim sözleşmeleri sona eren ve anlaşma sağlanan kaleci Ozan, Özgür, İbrahim Öztürk, Zeki, Tolga, Ceyhun ve Deniz ile sözleşme imzalamaya çalışıyor. Kaloğlu ise bugün İzmir'e gelerek kafileye katılacak.

ÖNCE EYÜP SONRA G.SARAY

Altay'ın yıldız adayı Kazımcan Karataş, Eyüpspor kanalıyla Galatasaraylı olacak. Kazımcan'ın bugün Eyüpspor'la sözleşme imzalayıp, daha sonra kiralık olarak Galatasaray'a transfer olacağı öğrenildi. İsmi Süper Lig ve Avrupa kulüpleriyle anılan 19 yaşındaki sol bek Kazımcan'ın yine 1'inci Lig'de mücadele eden Eyüpspor'la 5 yıllık kontrat imzalayacağı, ardından 2 yıllığına Galatasaray'a kiralanacağı ifade edildi. Kazımcan için Beşiktaş'ın yanı sıra Konyaspor ve Belçika temsilcisi Westerlo da resmi teklif yapmış, anlaşma sağlanamamıştı.

ŞAŞIRTAN AYRILIK

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da ismi Pendikspor'la anıldıktan sonra sosyal medya hesabından, "Hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız ve yalandır. Altay'da 1 yıl daha kontratım bulunmaktadır" diyen Murat Akça, dün sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı. Altay'ın serbest kalmaması için mayıs ayında 2 milyon 388 bin TL ödeme yaptığı 32 yaşındaki stoperin adı İran'dan bir kulübün yanı sıra İstanbulspor ve Antalyaspor ile anılıyor.

■ BURAK HAKERLER