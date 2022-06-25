Bodrumspor’a Aslan kaleci

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor'da yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ege temsilcisi geçen sezon Menemenspor'da kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın 23 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'i transfer etmek için harekete geçti. Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün katkısıyla iddialı bir kadro kurmak için harekete geçen yeşilbeyazlılar genç kaleciyi takıma kazandırmak için İstanbul ekibi ile pazarlıklara başladı. Menemenspor'un ligden küme düşmesine rağmen başarılı bir performans gösteren Batuhan Şen'i Bandırmaspor'un da istediği öğrenildi. ■ BERKE ÖZBAY

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