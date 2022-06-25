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Haberler Spor Sıra geldi orta sahaya

Sıra geldi orta sahaya

25.6.2022

Sıra geldi orta sahaya
TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, dış transferdeki ilk hamlesini Afyonspor'dan ayrılan forvet Erhan Şentürk'ü renklerine bağlayarak yaparken, gözünü orta sahaya dikti. İskelet kadrosunu koruyarak nokta takviyeler yapmak isteyen İzmir temsilcisi hücum hattını 34 yaşındaki golcü Erhan ile güçlendirirken, orta saha arayışlarına da hız verdi. Sarılacivertli ekibin yeni hedefinin Vanspor FK ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki orta saha Furkan Polat olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Van temsilcisinde lig ve kupada toplam 37 karşılaşmaya çıkan Furkan, 1678 dakika süre alırken, rakip ağları ise 4 kez havalandırmayı başardı. Osmanlıspor altyapısından yetişen genç futbolcu, Çanakkale Dardanel, Kayserispor ve Kırşehir Belediyespor formalarını da giydi.
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