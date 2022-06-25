Veteran Turnuvası Urla’da başladı

TÜRKİYE Hentbol Federasyonu Veteran Hentbol Kurulu tarafından düzenlenen Veteran Hentbol Turnuvası, İzmir'in Urla ilçesinde başladı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne ait spor salonunda 26 Haziran'a kadar sürecek turnuvada 8 erkek ve 6 kadın hentbol takımı mücadele edecek. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, müsabakalar öncesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'ya Türk hentboluna katkılarından dolayı hentbol topu hediye etti. Turnuvanın açılış maçı ise Kaymakcı ile Kılıç'ın da yer aldığı Türkiye Hentbol Federasyonu Karması ve Veteranlar Karması arasında gerçekleşti

DİĞER