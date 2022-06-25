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Haberler Spor Weghorst Beşiktaş’ta

Weghorst Beşiktaş’ta

Kartal, golcü transferinde Hollandalı futbolcu ile prensipte anlaşma sağladı

25.6.2022

Weghorst Beşiktaş’ta

Dış transferde sezon öncesi çalışmalarını sıklaştıran Beşiktaş golcü transferinde mutlu sona ulaştı. İlk olarak Romain Saiss'i kadrosuna katan Kartal, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edip Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes'e de dün itibariyle siyah-beyazlı formayı giydirmişti. Kartal yönetimi hücum hattı için bir süredir transferini bitirmeye çalıştığı Hollandalı golcü Wout Weghorst ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

LİSTESİ KABARIK
Burnley forması giyen oyuncu için arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Yönetim, yerli santrfor içinse Cenk Tosun ile de görüşmelerini sürdürüyor. Hücum hattına sol kanat ve kanat forvet olmak üzere iki oyuncu daha almayı isteyen Beşiktaş'ın hedefinde ise geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da harikalar yaratan Jackson Muleka ve Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral da yer alıyor.

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